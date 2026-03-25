Гребенщиков* стал англичанином

Певец Борис Гребенщиков* получил гражданство Великобритании.

По данным британского реестра отчётности компаний, Гребенщиков* вместе с женой Ириной учредил в Британии компанию BG PLUS LLP в декабре 2022 г. В учредительных документах оба указали, что являются гражданами РФ.

Более трех лет спустя – 16 марта 2026 г. – компания подала в реестр документы об изменении персональных данных владельцев. В новых данных говорится, что как Гребенщиков*, так и его жена теперь являются гражданами Великобритании, пишет РИА Новости.

* признан в России иностранным агентом