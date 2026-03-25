Панфилова: На полях СВО погибли десятки организаторов выборов

Глава ЦИК Элла Панфилова сообщила об участии в специальной военной операции тех, кто организовывал выборы, и количестве погибших.

1 тыс. 197 работников комиссий всех уровней из 88 регионов приняли и принимают участие в специальной военной операции. Сейчас 643 человека из 84 регионов находятся именно там.

"К огромной нашей печали и скорби, 108 наших коллег погибли именно на полях сражений", - приводит ТАСС слова Панфиловой, сказанные во время итогового доклада о работе комиссии за 2021-26 гг.