Российские ученые в 30 раз ускорили движения роботов

Ученые из Центрального университета, Иннополиса и других институтов нашли способ мгновенно находить лучшие движения для роборук. С помощью квантовых компьютеров D-Wave они ускорили расчеты в 30 раз по сравнению с обычными процессорами, пишет "Ъ".

Ученые перевели сложную математику управления роботом на язык квантовых кодов. Теперь машина выбирает идеальное положение суставов среди миллиардов вариантов почти моментально. Это избавляет роботов от лишней "суеты" и задержек, что крайне важно для хирургических систем и беспилотных авто. Обычные кремниевые чипы долго "думают" при обходе препятствий, а новый метод решает задачу плавности и точности движений.

Результаты работы уже опубликовал престижный мировой журнал Scientific Reports. Открытие снижает зависимость России от импортных технологий и делает отечественную промышленность мощнее. Теперь роботы смогут работать быстрее, точнее и тратить при этом меньше энергии.

