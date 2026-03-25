Будущих юристов могут обязать учить математику и информатику

Студентов юридических направлений могут обязать учить математику и информатику. Такое предложение выдвинул глава Минобрнауки Валерий Фальков, который провел совещание по проектированию укрупненных групп специальностей среди университетов – участников пилотного проекта по обновлению системы высшего образования.

Он отметил, что все больше правонарушений совершается в цифровой среде, поэтому современный юрист должен иметь и соответствующие технические навыки. Поэтому нужно обсудить целесообразность включения в юридические программы математики и информатики.

Ранее Фальков отмечал, что в России дефицит квалифицированных юристов, экономистов, менеджеров, хотя абсолютное количество выпускников этих направлений очень велико: из 4,5 млн российских студентов 1,5 млн учатся на экономических и юридических специальностях.

Необходимость знания юристами математики информатики является дискуссионной, однако в мире наблюдается тенденция к введению этих знаний в юридическое образование под тем предлогом, что в современном мире без этого никуда. Противники этой точки зрения считают, что это уменьшит время на изучения собственно юридических дисциплин, а выпускники-юристы понатореют в ИТ, но потеряют в понимания теории права. Это опасение можно отнести и к другим направлениям.