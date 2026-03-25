ВС РФ нанесли удары по зданиям СБУ на западе Украины

Российские военные поразили здания СБУ по крайней мере в трех городах на западе Украины. Поражены объекты и в других городах.

Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в Ивано-Франковске скорые вывезли не менее 16 раненых, погибли минимум двое. В Виннице ранены не менее семи человек, а объкт был поражен, когда там находились представители высшего командного состава ВСУ и зарубежные инспекторы. В Тернополе уничтожено более десяти сотрудников СБУ и иностранных офицеров.

Как пишет издание "Страна", этот удар ВС РФ имел особенности. Он был нанесен в светлое время суток, а дроны долетели до западных областей, что тем более удивительно. Недавно Зеленский похвастался успехами в совершенствовании средств по сбитию дронов, в том числе при помощи дронов-перехватчиков, которых у его режима будто бы настолько много, что он может даже их продавать. Но вчерашняя атака несколько сбила спесь с киевского главаря. Это значит, что он либо наврал насчет количества дронов, либо российские военные применили что-то новое, что помогло обойти защиту.

Мэр Львова, который тоже подвергся масштабной атаке беспилотников, Андрей Садовый заявил, что у него "много вопросов ко всем", так как город постоянно закупает средства противодействия дронам, на что идут огромные деньги, а результата нет.