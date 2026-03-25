На Кубани предотвращён теракт в университете МВД России

На Кубани предотвращён теракт украинских спецслужб. Предполагалось, что его совершат на территории учебной базы Краснодарского университета МВД России в Новороссийске.

Куратор передал исполнителю координаты расположения интересующих объектов учебной базы, инструктировал об особенностях проникновения на территорию базы, а также приготовления зажигательной смеси. Обвиняемый выполнил все указания.

Довести задуманное до конца он не успел, потому что был задержан сотрудниками ФСБ, приводит РИА Новости сообщение УФСБ по Краснодарскому краю.