Строительный холдинг "Атом" поделился опытом работы по госконтрактам

25 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Строительный холдинг "Атом" поделился опытом работы по госконтрактам

На форуме "Большой открытый диалог" представители власти и бизнеса обсудили роль государственных закупок в развитии предприятий Свердловской области. Своим опытом работы по госконтрактам поделился один из ключевых подрядчиков по строительству объектов социальной инфраструктуры в регионе – строительный холдинг "Атом".

"Госзаказы занимают порядка 40% от нашего портфеля, строим и реконструируем школы, поликлиники, дороги, спортивные объекты, театры. Для нашего холдинга работа по госзаказу – это социальная ответственность перед регионом и его жителями, наш вклад в создание комфортной и привлекательной среды для жизни свердловчан, а также возможность нарастить компетенции коллектива и обеспечить загрузку предприятий", - рассказал замдиректора строительного холдинга "Атом" Александр Копылов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, с 2023 года в качестве генподрядчика "Атом" ввел в эксплуатацию порядка 200 тысяч квадратных метров объектов социальной инфраструктуры, построенных в рамках государственных контрактов. В рейтинге социально-ответственных девелоперов Урала "Атом" занимает первую строчку.

Форум "Большой открытый диалог"(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

В числе построенных объектов – взрослая поликлиника в Академическом районе и детская – в Заречном микрорайоне Екатеринбурга, Уральский Губернаторский лицей, школа №133, а также другие объекты. Сейчас по госконтрактам холдинг возводит две большие школы: гимназию с углубленным изучением искусств "Арт-Этюд" на Эльмаше и школу в 16 квартале Академического района.

"Чтобы строго выдерживать заявленные сроки строительства и значительный объем отчетности, в структуре нашего холдинга выделен большой блок специалистов, которые занимаются подготовкой и сопровождением проектов по госконтрактам: юристы, финансисты, инженеры ПТО. Работа по госконтрактам сегодня невозможна без кредитной поддержки банков-партнеров: их финансовое плечо позволяет обеспечивать ритмичность финансирования проектов", - пояснил Александр Копылов.

Заместитель директора ГКУ СО "УКС Свердловской области" Дим Янтимиров в ходе выступления на форуме отметил, что опытные, системные подрядчики из Екатеринбурга сегодня берут в работу объекты и в отдаленных муниципалитетах Свердловской области. Школа в ПГТ Пышма и спорткомплекс "Родина" в Богдановиче, построенные строительным холдингом "Атом" – успешный пример такой работы.

Теги: госконтракты, строительство, объекты, Атом


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети