Строительный холдинг "Атом" поделился опытом работы по госконтрактам

На форуме "Большой открытый диалог" представители власти и бизнеса обсудили роль государственных закупок в развитии предприятий Свердловской области. Своим опытом работы по госконтрактам поделился один из ключевых подрядчиков по строительству объектов социальной инфраструктуры в регионе – строительный холдинг "Атом".

"Госзаказы занимают порядка 40% от нашего портфеля, строим и реконструируем школы, поликлиники, дороги, спортивные объекты, театры. Для нашего холдинга работа по госзаказу – это социальная ответственность перед регионом и его жителями, наш вклад в создание комфортной и привлекательной среды для жизни свердловчан, а также возможность нарастить компетенции коллектива и обеспечить загрузку предприятий", - рассказал замдиректора строительного холдинга "Атом" Александр Копылов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, с 2023 года в качестве генподрядчика "Атом" ввел в эксплуатацию порядка 200 тысяч квадратных метров объектов социальной инфраструктуры, построенных в рамках государственных контрактов. В рейтинге социально-ответственных девелоперов Урала "Атом" занимает первую строчку.

В числе построенных объектов – взрослая поликлиника в Академическом районе и детская – в Заречном микрорайоне Екатеринбурга, Уральский Губернаторский лицей, школа №133, а также другие объекты. Сейчас по госконтрактам холдинг возводит две большие школы: гимназию с углубленным изучением искусств "Арт-Этюд" на Эльмаше и школу в 16 квартале Академического района.

"Чтобы строго выдерживать заявленные сроки строительства и значительный объем отчетности, в структуре нашего холдинга выделен большой блок специалистов, которые занимаются подготовкой и сопровождением проектов по госконтрактам: юристы, финансисты, инженеры ПТО. Работа по госконтрактам сегодня невозможна без кредитной поддержки банков-партнеров: их финансовое плечо позволяет обеспечивать ритмичность финансирования проектов", - пояснил Александр Копылов.

Заместитель директора ГКУ СО "УКС Свердловской области" Дим Янтимиров в ходе выступления на форуме отметил, что опытные, системные подрядчики из Екатеринбурга сегодня берут в работу объекты и в отдаленных муниципалитетах Свердловской области. Школа в ПГТ Пышма и спорткомплекс "Родина" в Богдановиче, построенные строительным холдингом "Атом" – успешный пример такой работы.