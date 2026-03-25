Около 80% россиян выбирают автопутешествия в 2026 году

25 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Туризм В России
Фото: Накануне.RU

Около 80% россиян выбирают автопутешествия в 2026 году

Российские туристы массово пересаживаются на личные автомобили для поездок по стране. Сервисы "Авто.ру" и "Яндекс Путешествия" провели опрос и выяснили, что около 80% граждан планируют автопутешествия в 2026 году. При этом 40% опрошенных хотят ездить на машине чаще, чем в прошлом сезоне. Больше половины автотуристов собираются брать в дорогу детей, что подтверждает семейный характер такого отдыха, пишут "Известия".

Чаще всего россияне отправляются в путь с семьей (56%) или с партнером (45%). В одиночку ездят лишь 11% респондентов, а с друзьями - 15%. За последний год опыт таких поездок получили 69% участников опроса. Хотя для большинства интенсивность путешествий не изменилась, 16% россиян стали пользоваться машиной для отдыха чаще, чем годом ранее. Это говорит о том, что автомобиль превращается в привычный и надежный способ передвижения.

Главным плюсом машины 59% опрошенных считают свободу маршрута и гибкость поездки. Еще 40% ценят возможность взять с собой много вещей. Также важными факторами стали независимость от расписания поездов или самолетов (35%) и простота планирования туров по России (34%). Чаще всего люди выбирают короткие вылазки: 59% респондентов ездят на выходные на два-три дня, а 40% проводят в пути от четырех до семи суток.

Растущий интерес к автотуризму изменил и требования к жилью. Туристы стали на 10% чаще искать отели с парковкой, а популярность этого фильтра в сервисах бронирования выросла в три раза за год. В среднем ночь в гостинице с местом для машины стоит 7 тысяч рублей. Лидерами по числу бронирований стали Московский регион (22%), Краснодарский край (17%) и Ленинградская область (13%). Эксперты уверены, что автотуризм продолжит расти, так как люди все чаще выбирают этот формат для регулярных поездок.

Сообщалось, что в 2025 году Роспотребнадзор помог жителям Свердловской области вернуть более 1,5 млн рублей за сорванный отдых и плохой сервис. Несмотря на то что число жалоб на турфирмы снизилось на четверть, специалисты ведомства зафиксировали 58 обращений, большинство из которых касалось отказов возвращать деньги при расторжении договора или изменения условий поездки в одностороннем порядке.

Теги: туризм, авто, путешествия


