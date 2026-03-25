Около 80% россиян выбирают автопутешествия в 2026 году

Российские туристы массово пересаживаются на личные автомобили для поездок по стране. Сервисы "Авто.ру" и "Яндекс Путешествия" провели опрос и выяснили, что около 80% граждан планируют автопутешествия в 2026 году. При этом 40% опрошенных хотят ездить на машине чаще, чем в прошлом сезоне. Больше половины автотуристов собираются брать в дорогу детей, что подтверждает семейный характер такого отдыха, пишут "Известия".

Чаще всего россияне отправляются в путь с семьей (56%) или с партнером (45%). В одиночку ездят лишь 11% респондентов, а с друзьями - 15%. За последний год опыт таких поездок получили 69% участников опроса. Хотя для большинства интенсивность путешествий не изменилась, 16% россиян стали пользоваться машиной для отдыха чаще, чем годом ранее. Это говорит о том, что автомобиль превращается в привычный и надежный способ передвижения.

Главным плюсом машины 59% опрошенных считают свободу маршрута и гибкость поездки. Еще 40% ценят возможность взять с собой много вещей. Также важными факторами стали независимость от расписания поездов или самолетов (35%) и простота планирования туров по России (34%). Чаще всего люди выбирают короткие вылазки: 59% респондентов ездят на выходные на два-три дня, а 40% проводят в пути от четырех до семи суток.

Растущий интерес к автотуризму изменил и требования к жилью. Туристы стали на 10% чаще искать отели с парковкой, а популярность этого фильтра в сервисах бронирования выросла в три раза за год. В среднем ночь в гостинице с местом для машины стоит 7 тысяч рублей. Лидерами по числу бронирований стали Московский регион (22%), Краснодарский край (17%) и Ленинградская область (13%). Эксперты уверены, что автотуризм продолжит расти, так как люди все чаще выбирают этот формат для регулярных поездок.

Сообщалось, что в 2025 году Роспотребнадзор помог жителям Свердловской области вернуть более 1,5 млн рублей за сорванный отдых и плохой сервис. Несмотря на то что число жалоб на турфирмы снизилось на четверть, специалисты ведомства зафиксировали 58 обращений, большинство из которых касалось отказов возвращать деньги при расторжении договора или изменения условий поездки в одностороннем порядке.