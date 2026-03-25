Более половины российских медиков против внедрения Max в здравоохранение в нынешнем виде

Более половины российских медиков уже работают с мессенджером Max, при этом 70% респондентов против внедрения приложения в систему здравоохранения в нынешнем виде, врачи все чаще сталкиваются с требованием руководства использовать Max, например, для закрытия больничных, пишет Forbes. Издание ссылается на опрос портала "Врачи РФ".

В начале 2026 года появилась информация о том, что Минздрав готовит проект внедрения Max в здравоохранении. Один из этапов – ведомство разрешило врачам закрывать больничные через этот мессенджер. Опрос показал, что в некоторых клиниках возможность превратилась в приказ.

53% опрошенных сообщили, что столкнулись на работе с требованием установить мессенджер. Еще четверть сообщила, что рекомендация есть, но установка остается добровольной. 20% рассказали, что работодатель вообще не предлагает Max.

22% респондентов считают, что приложение потенциально может быть полезным, но требует серьезной доработки — прежде всего в части устранения технических недочетов и улучшения рабочих алгоритмов. И только 1% опрошенных заявляет, что Max облегчает им работу.

Авторы опроса отмечают, что главную озабоченность у медиков вызывает риск юридической ответственности при коммуникациях с пациентами через мессенджер.