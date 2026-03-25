Фицо: Запад не признает результаты выборов в Венгрии при победе Орбана

В случае победы премьера Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах 12 апреля Запад их может просто не признать и заявить о фальсификациях. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

Он сказал, что видит все, что происходит в Европе, и почти уверен в таком развитии событий. В ЕС постоянно выражают недовольство Орбаном и его политикой, в том числе позицией по Украине и конфронтации с Россией. В Киеве тоже открыто выражают надежду на поражение Орбана на выборах и смену внешнеполитического курса страны.

На днях разгорелся скандал с прослушкой министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, за которым шпионили спецслужбы Украины, заявил Орбан. Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прослушка Сийярто наглядно демонстрирует "европейское псевдоединство". На словах они все союзники, а на самом деле "друг за другом шпионят, прослушивают, потом еще и шантажируют".

При этом президент США Дональд Трамп открыто поддержал Орбана. А вскоре в Венгрию должен приехать вице-президент США Джей Ди Вэнс для поддержки премьера. В феврале с той же целью уже приезжал госсекретарь США Марко Рубио. Выборы в Венгрии могут еще больше расколоть США и ЕС.