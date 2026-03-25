Уральцам вернули 1,5 млн рублей за некачественное туристическое обслуживание

Роспотребнадзор помог вернуть жителям Свердловской области более 1,5 млн рублей за некачественно оказанные туристические услуги.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в 2025 году к ним поступило 58 обращений от уральцев, связанных с нарушениями прав потребителей при предоставлении туристских услуг. Это на 26% меньше, чем за 2024 год, однако сумма все равно внушительная. Больше всего жалоб приходилось на отказ в возврате денег в связи с расторжением договора, ненадлежащее качество услуг, одностороннее изменение условий договора и непредоставление услуг.

Было проведено 19 контрольных (надзорных) мероприятий, в 89,5% случаев нарушения подтвердились. Юридические лица предупредили о недопустимости нарушения обязательных требований. Им были объявлены предостережения и направлены рекомендации по соблюдению обязательных требований. Чтобы не допустить подобного впредь, в прошлом году специалисты Роспотребнадзора провели 97 информирований, 73 консультирования, объявили 13 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Помимо этого, по рекомендации специалистов две организации провели самообследование.

"Сумма предотвращенного ущерба потребителям благодаря применению сотрудниками Роспотребнадзора мер, направленных на досудебное и судебное урегулирование споров, составила более 1,5 млн рублей. С целью информирования потребителей о правах в сфере туристских услуг специалисты провели 282 мероприятия, направленных на просвещение граждан", - сообщает Роспотребнадзор.

Перед тем, как выбрать досудебную или судебную защиту прав потребителей, гражданам рекомендуют обращаться к специалистам, в том числе в консультационные пункты для потребителей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", общественные организации и надежные юридические фирмы, имеющие положительные рекомендации.