США перебрасывают к Ирану две тысячи десантников

Около двух тысяч американских военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии получили приказ о передислокации на Ближний Восток, как стало известно The New York Times из двух источников в оборонном ведомстве.

Читайте также: США направили Ирану план мирного соглашения из 15 пунктов

Ожидается, что это решение расширит возможности президента США Дональда Трампа в войне против Ирана. По данным газеты, общая численность задействованных американских военных составляет около 50 тысяч человек.

Точное место назначения десантников не разглашается, однако источники сообщают, что оно будет расположено "в пределах досягаемости от Ирана".

Ранее сообщалось, что США активизировали переброску тысяч морских пехотинцев и кораблей на Ближний Восток. Позднее стало известно о подготовке Пентагоном переброски сухопутных войск США в Иран. Будет ли это полноценное наземное вторжение или ограниченная операция, неясно. Как пишет The Wall Street Journal, решение еще не принято.

Некоторые эксперты высказывают мнение, что заявления Трампа о том, что война близка к окончанию, являются дымовой завесой, призванной усыпить бдительность иранских властей. А на самом деле Трамп может готовить наземное вторжение.