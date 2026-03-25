В оккупированной части ДНР воды осталось на две недели

В оккупированной ВСУ части ДНР введут графики подачи воды после повреждения дамбы на реке Северский Донец в районе Райгородка. Об этом заявил гендиректор украинской "Воды Донбасса" Игорь Новак.

Он сказал, что были повреждены резервуары на первом и втором подъемах канала Северский Донец – Донбасс, а воды в них осталось лишь на две недели. Гидроузел разрушен, возможности пополнять водозаборы на первом и втором подъемах больше нет, так что регулярное водоснабжение близлежащих населенных пунктов отныне невозможно. Это касается Славянска, Краматорска и других городов.

В Донецке и других городах положение пятый год продолжает оставаться на грани гуманитарной катастрофы. Вода подается раз в три дня на несколько вечерних часов. А власти который год призывают ждать освобождения Славянска.