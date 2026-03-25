США направили Ирану план мирного соглашения из 15 пунктов

Вашингтон направил Тегерану план из 15 пунктов, при соблюдении которого может завершиться война на Ближнем Востоке, пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Издание утверждает, что в плане есть пункты, касающиеся баллистических ракет и ядерной программы Ирана, ситуации с морским трафиком и т.д. Неизвестно, что думает об этом плане иранская сторона и согласится ли принять его за основу на возможных переговорах. Также неизвестно, согласовал ли Белый дом этот план с Израилем, который вместе с США начал военную операцию против Ирана в конце февраля.

Ранее сообщалось, что главные переговорщики Дональда Трампа – спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер подготовили план переговоров: месячное прекращение огня, во время которого стороны смогут обсудить соглашение.

NYT при этом отмечает, что Иран с большой вероятностью не пойдет на условия США, да и Израиль будет недоволен.

Ранее президент США заявил, что провел с иранской стороной переговоры, и Тегеран, якобы, готов пойти на многочисленные уступки Вашингтону, в том числе и в области отказа от ядерной программы. Иран отрицает, что ведет какие-либо переговоры с США.