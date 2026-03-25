Россиян, не проживающих по адресу регистрации, могут лишить прописки

МВД разработало правила, по которым россиян могут снять с регистрационного учета из-за фиктивной прописки. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Основаниями для снятия с учета станут предоставление ложных сведений при регистрации или регистрация по адресу без намерения там проживать. Для инициирования процедуры снятия с учета необходимо документальное подтверждение этих фактов: вступившее в силу судебное решение, постановление по делу об административном правонарушении и др.

Решение о снятии с учета будет принимать Центр по вопросам миграции МВД. Сотрудники полиции, выявившие фиктивную регистрацию, должны уведомить об этом орган, осуществивший регистрацию, в течение трех дней. В свою очередь, этот орган подготовит проект решения о снятии гражданина с учета и согласует его с МВД в двухдневный срок. Гражданин и владелец жилья имеют право оспорить это решение.

Сейчас за фиктивную регистрацию предусмотрен штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до пяти лет, а также запрет на занятие определенных должностей.

Новый приказ рассматривается как мера борьбы с "резиновыми квартирами". Правда, касается он лишь граждан РФ. В 2025 году с учета из-за фиктивной регистрации сняли более 16 тыс. человек. Чаще всего это происходит в северных регионах для получения повышенных социальных выплат.