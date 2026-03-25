Государственные доплаты медикам превысили 200 миллиардов

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования выделил в 2025 году более 200 млрд рублей на стимулирующие выплаты врачам. Министерство здравоохранения опубликовало эти данные в проекте закона об исполнении бюджета фонда на правительственном портале. Чиновники рассчитывали, что такие огромные вложения помогут быстро закрыть нехватку кадров в больницах. Эксперты подтверждают: деньги действительно привлекли медиков в далекие регионы, но пока эти меры лишь замедлили рост кадрового голода, а не победили его полностью.

В 2025 году фонд потратил на прибавки к зарплатам 202 млрд рублей, что на 28% превысило расходы предыдущего года. Эти деньги получили более одного миллиона медицинских работников по всей стране. Основную сумму фонд взял из бюджета Социального фонда и перевел врачам в регионы в виде прямых доплат. Власти ввели эту систему еще в 2023 году, чтобы врачи перестали уходить из государственных клиник.

Размер ежемесячной надбавки теперь напрямую зависит от того, насколько велик город, где работает медик. В городах с населением от 50 до 100 тысяч человек врачи получают дополнительно 29 тысяч рублей, а медсестры и фельдшеры - 13 тысяч. В маленьких населенных пунктах государство платит еще больше: там врачам добавляют к зарплате 50 тысяч рублей, а среднему медперсоналу - 30 тысяч рублей. Таким способом правительство пытается сделать работу в провинции выгодной и престижной.

При этом, к концу 2025 года средняя зарплата в России совершила резкий скачок, увеличившись всего за месяц на 40 тысяч рублей и достигнув отметки в 139 727 рублей. Аномальный рост в декабре объясняется массовыми предновогодними выплатами: годовыми премиями, праздничными бонусами и разовыми компенсациями, которые работодатели суммируют с обычными окладами.