Аэропорт Екатеринбурга переходит на весенне-летнее расписание

Екатеринбургский аэропорт Кольцово на этой неделе переходит на весенне-летнее расписание.

Как сообщает официальный Telegram-канал аэропорта, это произойдет в ближайшее воскресенье, 29 марта. Действовать расписание будет до 24 октября. В летнюю навигацию в Кольцово запланированы регулярные и чартерные рейсы по 84 направлениям – 49 российским и 35 международным. Выполнять их будут 33 авиакомпании, 15 из которых зарубежные.

Больше всего рейсов внутри страны будет выполнено по таким направлениям как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Новосибирск и Уфа. А наиболее востребованными зарубежными направлениями станут Турция, ОАЭ, Узбекистан, Египет и Таджикистан.

Ранее сообщалось, что в марте из Екатеринбурга будут летать прямые рейсы в Оман.