Разработчики Max бросили все силы на исполнение закона о хранении персональных данных - источник

Сейчас у национального мессенджера Max (принадлежит компании VK) ограничены возможности для дальнейшего развития из-за необходимости исполнения закона о хранении персональных данных, пишет анонимный Telegram-канал "Время госзакупок" со ссылкой на неназванный источник в телеком-отрасли.

"Насколько мне известно, все ресурсы разработчиков брошены на хранение данных об аккаунтах, переписок, звонков и так далее. У мессенджера нет пока "лишних" серверов и, главное, рук на внедрение сервисов, к которым привыкли пользователи Telegram", - утверждает инсайдер.

По его словам, главная головная боль авторов Max – соответствие мессенджера законам о борьбе с кибермошенничеством.