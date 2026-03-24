24 Марта 2026
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд отказал насильнику-педофилу из Серова в освобождении из колонии

Свердловский областной суд отказал Евгению Савосину из Серова, осужденному за изнасилование двух школьниц, в освобождении из колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Преступления были совершены в апреле и декабре 2011 года. Первой жертвой педофила стала 11-летняя девочка. Когда ребенок возвращался из школы, Савосин затащил ее в сгоревший нежилой дом, где и изнасиловал. Второй стала 9-летняя девочка, которую осужденный подловил рядом с одной из школ города.

В июле 2012 года Свердловский областной суд признал Евгения Савосина виновным в двух преступлениях п."б" ч.4 ст.131 УК РФ "Изнасилование, совершенное с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и одного по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".

Насильник отправился в колонию строгого режима на 17 лет, получив два года ограничения свободы и обязательство возместить потерпевшим моральный вред.

После отбытия Савосиным более 3/4 назначенного срока наказания, он обратился в Невьянский городской суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде принудительных работ. На день рассмотрения судом ходатайства – 26 декабря 2025 года – неотбытый срок наказания составлял 2 года 11 месяцев 19 дней.

"Суд, учитывая данные о личности осужденного, характеристики из исправительного учреждения, непринятие с его стороны достаточных мер к погашению задолженности по исполнительным листам и по приговору суда, отказал Савосину в удовлетворении ходатайства", - сообщили в пресс-службе.

Осужденный подал апелляционную жалобу, однако и Свердловский областной суд оставил насильника-педофила и дальше отбывать свой срок в колонии.

Теги: Серов, УДО, суд, насильник


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

