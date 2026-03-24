Госдума приняла закон о защите граждан от интернет-мошенников

Государственная Дума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект о профилактике киберпреступлений. Депутаты предлагают дополнить федеральный закон новым пунктом, который официально делает борьбу с компьютерным мошенничеством приоритетной задачей государства. Теперь власти будут не только расследовать преступления, но и системно устранять причины, которые позволяют злоумышленникам обманывать людей в интернете и по телефону, сообщает РИА Новости.

Соавтор проекта Артем Метелев выделил три главных изменения в законодательстве. Во-первых, документ закрепляет киберпреступность как отдельное направление профилактики. Это дает регионам законное право создавать и финансировать собственные программы защиты жителей от цифровых угроз. Раньше местным властям не хватало полномочий для такой работы, но теперь они смогут действовать самостоятельно.

Во-вторых, закон обязывает федеральные и региональные ведомства постоянно информировать людей о правилах безопасности. Просвещение выйдет за рамки школ и вузов: предупреждения о схемах мошенников появятся в квитанциях ЖКХ, СМС-рассылках и даже в памятках от риэлторов. Государство планирует использовать все возможные каналы связи, чтобы каждый гражданин знал, как защитить свои данные и деньги.

В-третьих, Минцифры и Минпросвещения уже разрабатывают конкретные учебные программы и форматы оповещений. В этом году пилотные регионы начнут внедрять специальные уроки в школах и колледжах, а родительские комитеты займутся разъяснительной работой в семьях. Для пожилых людей организуют консультации в банках, МФЦ и отделениях Социального фонда. Активные пользователи интернета будут получать регулярные уведомления на портале "Госуслуги" и в национальном мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что Правительство России готовит масштабный пакет из 20 мер для борьбы с кибермошенниками, который внесут в Госдуму осенью 2025 года. Главным нововведением станет запуск на «Госуслугах» к марту 2028 года единого реестра, где граждане смогут отслеживать, выдавать и отзывать разрешения на обработку своих личных данных коммерческими фирмами.