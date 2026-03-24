Госдума приняла закон о защите граждан от интернет-мошенников

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Госдума приняла закон о защите граждан от интернет-мошенников

Государственная Дума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект о профилактике киберпреступлений. Депутаты предлагают дополнить федеральный закон новым пунктом, который официально делает борьбу с компьютерным мошенничеством приоритетной задачей государства. Теперь власти будут не только расследовать преступления, но и системно устранять причины, которые позволяют злоумышленникам обманывать людей в интернете и по телефону, сообщает РИА Новости.

Соавтор проекта Артем Метелев выделил три главных изменения в законодательстве. Во-первых, документ закрепляет киберпреступность как отдельное направление профилактики. Это дает регионам законное право создавать и финансировать собственные программы защиты жителей от цифровых угроз. Раньше местным властям не хватало полномочий для такой работы, но теперь они смогут действовать самостоятельно.

Во-вторых, закон обязывает федеральные и региональные ведомства постоянно информировать людей о правилах безопасности. Просвещение выйдет за рамки школ и вузов: предупреждения о схемах мошенников появятся в квитанциях ЖКХ, СМС-рассылках и даже в памятках от риэлторов. Государство планирует использовать все возможные каналы связи, чтобы каждый гражданин знал, как защитить свои данные и деньги.

В-третьих, Минцифры и Минпросвещения уже разрабатывают конкретные учебные программы и форматы оповещений. В этом году пилотные регионы начнут внедрять специальные уроки в школах и колледжах, а родительские комитеты займутся разъяснительной работой в семьях. Для пожилых людей организуют консультации в банках, МФЦ и отделениях Социального фонда. Активные пользователи интернета будут получать регулярные уведомления на портале "Госуслуги" и в национальном мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что Правительство России готовит масштабный пакет из 20 мер для борьбы с кибермошенниками, который внесут в Госдуму осенью 2025 года. Главным нововведением станет запуск на «Госуслугах» к марту 2028 года единого реестра, где граждане смогут отслеживать, выдавать и отзывать разрешения на обработку своих личных данных коммерческими фирмами.

Теги: кибербезопасность, закон, дума


