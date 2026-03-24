Продолжительность жизни человека вырастет на 10-15 лет в ближайшем будущем - генетик

Продолжительность жизни человека в ближайшие 10-15 лет вырастет минимум на десять лет, считают ученые. Этому будет способствовать расширение ранней диагностикии и терапии, а также персонализация терапии, заявил исполнительный директор Центра живых систем МФТИ, заведующий лаборатории геномной инженерии Павел Волчков.

Эксперт отмечает, что сейчас такие технологии как полное секвенирование генома позволяют не только предсказать появление заболевания до первых симптомов, но и заблаговременно создать лекарства для конкретного человека, пишет РБК Life.

Волчков отмечает, что сейчас большинство применяемых препаратов достаточно примитивно работают: помогают, но не всегда работают прицельно и обладают большим количеством побочных эффектов.

"Этот подход можно заменить более точными и умными технологиями, которые вмешиваются ближе к корню проблемы и при этом дают меньше побочных эффектов. В нашем центре уже есть такие разработки, эти решения должны в среднем добавить около десяти лет физически активной, здоровой жизни", - рассказывает генетик.