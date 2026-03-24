В Ревде мужчина погиб, попав под поезд

На перегоне Ревда — Решеты Свердловской железной дороги был смертельно травмирован 29-летний мужчина, переходивший через железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

Трагедия произошла ночью 23 марта. На мужчину наехал поезд сообщением "Дружинино – Шарташ". Детали происшествия не сообщаются.

Сейчас следственными органами проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Устанавливаются все обстоятельства происшествия, оцениваются действия всех ответственных лиц.

В МСУТ СКР отмечают, что чаще всего на железной дороге травмируются из-за незнания и нарушений правил безопасности. Граждане находятся на железнодорожных путях в запрещенных местах, проявляют неоправданную спешку и беспечность, используют гаджеты, не обращая внимания на обстановку вокруг, а также отказываются пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами.

Ранее сообщалось о похожем случае. На станции Шарташ электропоездом "Дружинино – Каменск-Уральский" была травмирована 48-летняя местная жительница, которая лишилась ноги.