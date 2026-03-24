24 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество В России Республика Татарстан
Фото: Накануне.RU

Госдума, возможно, не будет рассматривать инициативу Татарстана о запрете "обвинительной информации" в СМИ

Госдума, возможно, не будет рассматривать инициативу Госсовета Татарстана о так называемом запрете "обвинительной информации" в СМИ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Володин предложил обсуждать эту инициативу на уровне республики, где она была придумана.

Ранее законодательное собрание Татарстана предложило проект федерального закона о фактическом запрете публикации в СМИ и соцсетях обвинительной информации до вступления судебного решения в законную силу. Предложение сформулировано так, что СМИ не смогут (в случае одобрения инициативы) вообще писать о преступлениях и обвиняемых. Если документ будет принят, стандартные журналистские оговорки вроде "по версии следствия", "возможно" или "как сообщают источники" больше не защитят редакцию от ответственности.

"Буквально на прошлой неделе наши коллеги из законодательного собрания, Госсовета Татарстана прислали свою законодательную инициативу, не в Думу, а в Совет законодателей на экспертизу. Обсуждает вся страна. Но обсуждают с точки зрения, что в Думе рассматривается законодательная инициатива Татарстана. Мы её не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.

На прошлой неделе несколько членов Совета по правам человека при президенте РФ выступили против законопроекта. Так, Кирилл Кабанов отмечает, что тогда террористов, совершивших теракты, нельзя будет даже назвать преступниками до оглашения приговора. Нельзя будет говорить о сомнительной деятельности некоторых "духовных лидеров" из того же Татарстана (откуда вышла инициатива). Запрет будет и на информацию о чиновниках, задержанных за хищение бюджетных средств. Он уверен, что за этим стоят чьи-то интересы, которые продвигаются под благими предлогами.

Его коллега по СПЧ журналист Ева Меркачева считает, что законопроект просто уничтожает журналистику.

Теги: госдума, татарстан, свобода слова, вячеслав володин, сми


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

