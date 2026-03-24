Уже 90% контента в соцсетях создается ИИ

Доля контента в соцсетях, созданного искусственным интеллектом (ИИ), уже достигает 90%. Об этом сообщил заместитель начальника управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт.

Читайте также: Обнародован законопроект об ИИ

На конференции, посвященной выборам в Госдуму, он рассказал, что еще в 2024 году эта доля была менее 50%. Но ежегодно абсолютное количество ИИ-контента удваивается.

На днях председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская рассказала, что в 2025 году общий объем текстов, написанных ИИ, превысил суммарный объем текстов, написанных человечеством за всю историю. Это привело к проблеме достоверности. Если поначалу ИИ опирался на человеческие тексты, то теперь - на сгенерированные им же, а в них очень часто содержатся фактические ошибки или "галлюцинации". То есть ИИ, работая по вероятностной технологии, еще и все больше основывается на ошибочных текстах.

"На Западе уже тревогу бьют: вот эти CatGPT достигли предела, причем очень быстро. Только 2023 году они прошли тест Тьюринга, а сейчас уже стали говорить что все, предел достигнут - качество не улучшается или даже ухудшается", - отметила Касперская.

Она подчеркнула, что ИИ нигде в мире не окупается и требует огромного количества энергии.