Тюменским гаишникам выдали устройство "Азимут" для борьбы с нарушителями ПДД

Новый аппаратно-бортовой комплекс фиксации нарушений ПДД работает в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Устройство "Азимут" за две недели зафиксировало около 3 000 фактов превышения скорости на дорогах города.

На сегодня в Тюменской области работает один комплекс. К концу 2026 года их станет восемь.

"Комплекс выявляет не только превышение скорости движения, но и нарушения правил парковки, требований дорожных знаков и другие. Информация о нарушениях автоматически отправляется в Центр автоматической фиксации нарушений ПДД для направления уведомлений собственникам автомобилей", - заявил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Василий Ренцанов.

"Азимут" поступил в Тюменскую область в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения".

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" — часть национального проекта "Инфраструктура для жизни" в России. В декабре 2024 года утвержден паспорт проекта. Администрирует проект будет МВД России. Участниками реализации кроме МВД России определены шесть федеральных органов исполнительной власти: Минтранс, Минпросвещения, МЧС, Минздрав, Минпромторг и Росавтодор. Срок реализации проекта — с 1 января 2025 года до 31 декабря 2030 года.