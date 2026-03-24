Детский оркестр при поддержке ГК "КОРТРОС" представил Екатеринбург на международном фестивале в Москве

Сводный оркестр "АртДжаз" школ искусств города Екатеринбурга представил столицу Урала на XII Международном фестивале-конкурса "Детский Триумф Джаза", который прошел в Москве с 10 по 12 марта. Коллектив, созданный при поддержке АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС"), преодолел серьезный конкурсный отбор. Было подано более 300 заявок, из них до очного этапа допустили лишь 61 участника, в том числе — 9 оркестров.

"Мы рады, что оркестр "АртДжаз" покоряет все новые вершины. Это результат совместной работы школ, педагогов, детей, музыкантов. Со своей стороны, мы продолжим создавать возможности для раскрытия детских талантов в Академическом", — отметил генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

На фестивале оркестр "АртДжаз" представил две композиции: "Караван" Хуана Тизола и "Лунную серенаду" Глена Миллера. По итогам выступления коллектив получил звание лауреатов 3 степени.

Оркестр "АртДжаз" был создан в 2025 году на базе Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова, филиал которой функционирует в Академическом районе. Также в состав коллектива входят талантливые ребята из других музыкальных школ города: ДМШ № 11 имени М.А. Балакирева, ЕДМШ № 10 имени В.А. Гаврилина, ДМШ № 3 имени Д.Д. Шостаковича, ЕДМШ № 8, ДШИ № 12, ЕДШИ № 9. С начала творческого пути оркестром руководит дирижер Александр Хрушков.

Здание с современным оборудованием в Академическом было передано Екатеринбургской детской школе искусств № 6 к празднованию 300-летия столицы Урала. Сегодня в стенах филиала растут первые поколения детей, которые учатся мыслить нестандартно, работать в команде и находить свое звучание. ГК "КОРТРОС" способствует развитию образовательной инфраструктуры, помогая создать условия для раскрытия талантов юных артистов.