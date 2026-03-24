Детский оркестр при поддержке ГК "КОРТРОС" представил Екатеринбург на международном фестивале в Москве

24 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Общество Свердловская область
Фото: АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

Детский оркестр при поддержке ГК "КОРТРОС" представил Екатеринбург на международном фестивале в Москве

Сводный оркестр "АртДжаз" школ искусств города Екатеринбурга представил столицу Урала на XII Международном фестивале-конкурса "Детский Триумф Джаза", который прошел в Москве с 10 по 12 марта. Коллектив, созданный при поддержке АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС"), преодолел серьезный конкурсный отбор. Было подано более 300 заявок, из них до очного этапа допустили лишь 61 участника, в том числе — 9 оркестров.

"Мы рады, что оркестр "АртДжаз" покоряет все новые вершины. Это результат совместной работы школ, педагогов, детей, музыкантов. Со своей стороны, мы продолжим создавать возможности для раскрытия детских талантов в Академическом", — отметил генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

На фестивале оркестр "АртДжаз" представил две композиции: "Караван" Хуана Тизола и "Лунную серенаду" Глена Миллера. По итогам выступления коллектив получил звание лауреатов 3 степени.

Оркестр "АртДжаз" был создан в 2025 году на базе Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова, филиал которой функционирует в Академическом районе. Также в состав коллектива входят талантливые ребята из других музыкальных школ города: ДМШ № 11 имени М.А. Балакирева, ЕДМШ № 10 имени В.А. Гаврилина, ДМШ № 3 имени Д.Д. Шостаковича, ЕДМШ № 8, ДШИ № 12, ЕДШИ № 9. С начала творческого пути оркестром руководит дирижер Александр Хрушков.

Здание с современным оборудованием в Академическом было передано Екатеринбургской детской школе искусств № 6 к празднованию 300-летия столицы Урала. Сегодня в стенах филиала растут первые поколения детей, которые учатся мыслить нестандартно, работать в команде и находить свое звучание. ГК "КОРТРОС" способствует развитию образовательной инфраструктуры, помогая создать условия для раскрытия талантов юных артистов.

 

Теги: кортрос, рсг-академическое, фестиваль джаза


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети