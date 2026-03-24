ФАС: Поставщики не должны компенсировать снижение доходов ритейлеров

ФАС предупредила федеральные сети о том, что включение в договоры с поставщиками норм своих доходов, компенсации недополученной выгоды и возможности установления бессрочных промоцен является нарушением закона.

Конфликтов между производителями продуктов и розницей становится больше из-за снижения рентабельности бизнеса у обеих сторон. Торговые сети должны добровольно скорректировать взаимодействие с поставщиками и отчитаться об этом до 27 марта.

Об этом говорится в предупредительном письме, которое Федеральная антимонопольная служба направила торговым сетям, пишет "Ъ".