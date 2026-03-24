На Украине "накрыли" куратора шпионской сети Венгрии

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении венгерского сотрудника спецслужб, который руководил агентурной сетью Будапешта на Закарпатье в 2025 г.

Ранее задержаны двое участников шпионской ячейки, которые собирали данные о военной защищённости региона, местных общественно-политических настроениях и возможной реакции населения в случае ввода туда венгерских войск. Этой "работой" руководил кадровый сотрудник венгерской военной разведки Золтан Андре.

Именно он проводил в Венгрии агентурные встречи с одним из своих информаторов из Закарпатья, который шпионил в западном регионе Украины и за это был задержан контрразведкой СБУ. В 2016-20 гг. Андре находился в Грузии, где вёл разведку "под прикрытием" представителя дипломатической миссии Венгрии.

С 2021 г. он начал разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Он лично завербовал бывшего военного из Береговского района и перевёл его в "режим ожидания". А уже в сентябре 2024 г. Андре "активировал" агента и поручил ему шпионить на Закарпатье.

Кроме этого, Андре использовал для вербовки возможности венгерских дипломатических учреждений на Закарпатье, в которые местные жители подавали анкеты с персональными данными на получение венгерского гражданства. В обмен на сотрудничество Андре обещал деньги и различные преференции от Венгрии.

Вербовочные беседы и агентурные встречи Андре проводил в основном в собственном авто. Для конспирации он использовал оперативный псевдоним. Следующей фигуранткой, которую привлёк к сотрудничеству Андре, стала бывшая контрактница одной из боевых бригад ВСУ, которая вскоре вместе с другим агентом была задержана. При этом установлен ещё один военнослужащий ВСУ, которого венгерский военный разведчик пытался втянуть в сотрудничество. Этому лицу вместо денежного вознаграждения он обещал регулярные поставки наркотических средств "для личных нужд", сообщает пресс-служба СБУ.