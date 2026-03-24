На Украине "накрыли" куратора шпионской сети Венгрии

24 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.ru

На Украине "накрыли" куратора шпионской сети Венгрии

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении венгерского сотрудника спецслужб, который руководил агентурной сетью Будапешта на Закарпатье в 2025 г.

Ранее задержаны двое участников шпионской ячейки, которые собирали данные о военной защищённости региона, местных общественно-политических настроениях и возможной реакции населения в случае ввода туда венгерских войск. Этой "работой" руководил кадровый сотрудник венгерской военной разведки Золтан Андре.

Именно он проводил в Венгрии агентурные встречи с одним из своих информаторов из Закарпатья, который шпионил в западном регионе Украины и за это был задержан контрразведкой СБУ. В 2016-20 гг. Андре находился в Грузии, где вёл разведку "под прикрытием" представителя дипломатической миссии Венгрии.

С 2021 г. он начал разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Он лично завербовал бывшего военного из Береговского района и перевёл его в "режим ожидания". А уже в сентябре 2024 г. Андре "активировал" агента и поручил ему шпионить на Закарпатье.

Кроме этого, Андре использовал для вербовки возможности венгерских дипломатических учреждений на Закарпатье, в которые местные жители подавали анкеты с персональными данными на получение венгерского гражданства. В обмен на сотрудничество Андре обещал деньги и различные преференции от Венгрии.

Вербовочные беседы и агентурные встречи Андре проводил в основном в собственном авто. Для конспирации он использовал оперативный псевдоним. Следующей фигуранткой, которую привлёк к сотрудничеству Андре, стала бывшая контрактница одной из боевых бригад ВСУ, которая вскоре вместе с другим агентом была задержана. При этом установлен ещё один военнослужащий ВСУ, которого венгерский военный разведчик пытался втянуть в сотрудничество. Этому лицу вместо денежного вознаграждения он обещал регулярные поставки наркотических средств "для личных нужд", сообщает пресс-служба СБУ.

Теги: СБУ, шпион, сеть, Венгрия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети