США прощупывают почву для начала переговоров с Ираном?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает израильский журналист Барак Равид. США пытаются запустить переговоры с Ираном об окончании войны, но так, чтобы не потерять лица.

Иран не намерен подписывать капитуляцию и настаивает на своих условиях, заявил советник нового аятоллы Моджтабы Хаменеи генерал Мохсен Резаи. Он подчеркнул, что США должны полностью компенсировать причиненный ущерб, снять все санкции и дать гарантии того, что новой агрессии со стороны США не будет, как и вмешательства во внутренние дела страны. Просто временное прекращение ударов Тегеран не устраивает.

Ранее Резаи называл еще два требования - прекращение агрессии Израиля против Ливана и вывод всех американских баз из Персидского залива. Последнее необходимо в качестве гарантии того, что новой агрессии не будет.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о временном прекращении воздушных ударов США по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней будто бы в результате переговоров. В Иране их опровергают и полагают, что Трамп отступил после того, как услышал, что иранскими целями станут все электростанции на Ближнем Востоке.

В крупнейших городах Ирана накануне прошли массовые манифестации с требованием не прекращать просто так войну с США.