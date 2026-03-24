Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил, что Дом культуры в микрорайоне Горького планируют сдать в эксплуатации ко Дню города

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, депутат ГосДумы Максим Иванов и представители ветеранских организаций микрорайона Горького проинспектировали ход капитального ремонта местного Дома культуры. Работы здесь близки к завершению, открытие запланировано к празднованию Дня города. Дом культуры, 1940 года постройки начали капитально ремонтировать в 2025 году. Причем, за 85 лет эксплуатации это первая его масштабная реконструкция.

Глава Хабаровска поставил задачу перед строителями и реставраторами в ходе проведения ремонта максимально сохранить исторический облик и внутреннее убранство ДК.

«Этот Дом культуры - единственный в микрорайоне Горького и является знаковым местом не только для местных жителей, но и для творческих коллективов со всего города и Хабаровского района. Ход работ находится под постоянным общественным контролем. В частности, ветераны микрорайона обратились к нам с просьбой максимально бережно отнестись к историческому наследию здания. По просьбе жителей мы сохранили уникальный облик залов. Лепнина по всему периметру была дополнительно укреплена спецсредствами и обновлена. В большом зале скоро будет смонтирована хрустальная люстра диаметром полтора метра», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Сейчас строители уже устанавливают на втором этаже новые дверные блоки и завершают укладку плитки. В залах ДК проведен монтаж современных систем вентиляции, завершается отделка стен и потолков. После укладки напольного покрытия начнется этап оснащения учреждения современным оборудованием.

«Вопросы по закупке необходимого оборудования сейчас в приоритете, и мы их обязательно решим. Мы работаем единой командой вместе с депутатом Госдумы Максимом Ивановым, который оказывает нам всестороннюю поддержку. Уверен, что совместными усилиями мы откроем этот важный социальный объект точно в срок», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Максим Иванов, депутат Государственной думы РФ, высказала уверенность, что после открытия обновленный Дом культуры вновь станет центром притяжения для молодежи, ветеранов и участников творческих студий, обеспечив современные условия для досуга жителей.