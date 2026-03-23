Глава Югры представил министру просвещения систему подготовки в округе кадров

Губернатор Югры Руслан Кухарук в Тобольске представил министру просвещения России опыт подготовки в автономии кадров для различных отраслей.

Сегодня среднее профессиональное образование в Югре получают 35 тыс. 500 студентов, и спрос продолжает расти. Чтобы закрыть кадровую потребность экономики, власти ежегодно увеличивают количество бюджетных мест: с 2019 г. их количество выросло на 50%. Однако конкурс в колледжи остается высоким (в среднем, пять человек на место), доходя на некоторых направлениях до 18 человек на место. Чтобы у ребят было больше возможностей получить профессию, руководство округа активно реализует региональные инициативы и включает округ в федеральные.

На совещании Кухарук доложил Кравцову о результатах работы в этом направлении. В этом году Югра присоединилась к эксперименту по расширению доступности среднего профессионального образования. Теперь выпускники девятых классов могут сдать два основных государственных экзамена и гарантированно поступить в колледж на востребованную в регионе профессию.

В автономном округе определены 17 специальностей, которые были отобраны с учетом текущего спроса на рынке труда. Для абитуриентов, решивших принять участие в инициативе, выделено 1 тыс. 675 бюджетных мест. Главное преимущество эксперимента – в том, что он открывает для учащихся возможность получить конкретную профессию, которая уже сегодня нужна предприятиям, написал Кухарук в своём telegram-канале.