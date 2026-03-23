Тюменская область, Югра и Ямал станут пилотными регионами по созданию малых предприятий при колледжах

Губернатор Тюменской области Александр Моор показал министру просвещения России Сергею Кравцову, как в Тобольске выстроена система подготовки кадров.

С будущей профессией дети знакомятся ещё в школе. В профильных классах ученики получают углублённые знания по химии, физике, математике и информатике. Активно изучают 3D-принтеры, занимаются в лабораториях робототехники и легоконструирования. Обучение вчерашние школьники продолжают в Тобольском многопрофильном техникуме. В модернизации учебного заведения активно участвует наш надёжный стратегический партнёр – холдинг СИБУР. Лаборатории и мастерские оснащаются современным оборудованием, как на предприятиях компании.

"В сентябре в рамках федеральной программы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» мы откроем на базе техникума кластер в химической отрасли. Это позволит студентам освоить востребованные навыки, подготовиться к демонстрационным экзаменам. Такое партнёрство даёт выпускникам не только качественную теоретическую подготовку, но и компетенции, необходимые для уверенного старта в профессии", - написал Моор в своём telegram-канале.

Частью визита министра стало совещание. Об опыте подготовки кадров под ключ рассказали губернатор Югры Руслан Кухарук и глава Ямала Дмитрий Артюхов. Моор познакомил собравшихся с соответствующим опытом Тюменской области. Год от года увеличивается численность студентов, которые трудоустроились по специальности после окончания учёбы. В 2025 г. это почти 95%.

"Договорились, что Тюменская область, Югра и Ямал станут пилотными регионами по созданию малых предприятий при колледжах. Построить сильную экономику можно, опираясь на высококвалифицированные кадры. Повышение качества среднего специального образования – важный этап на этом большом пути. Мы движемся по нему уже много лет и не будем останавливаться на достигнутом", - написал Моор.