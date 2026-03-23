Порт Приморска закрыт для отгрузки нефти

В Ленинградской области в порту Усть-Луги возобновлена отгрузка нефтепродуктов. Ранее она остановлена из-за атаки бесплиотников. Порт Приморска закрыт.

В 2025 г. Усть-Луга экспортировала 32,9 млн тонн нефтепродуктов, Приморск – 16,8 млн т, сообщают источники Reuters.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о том, что около 60 БПЛА уничтожено в Ленобласти менее, чем за сутки. Один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в районе посёлка Ермилово Выборгского района.