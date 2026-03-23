Губернатор держит на контроле ход работ по реконструкции канализационной сети в центре Астрахани

В центре Астрахани продолжаются работы по реконструкции канализационной сети. О ходе работ сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Ранее старый трубопровод проходил под самыми оживленными улицами города — Ленина и Адмиралтейской. При любой аварии движение машин замедлялось и создавались пробки. Теперь участок напорного коллектора длиной 380 метров выводят на пешеходную зону, подальше от транспортного потока. Это повысит надёжность системы, упростит её обслуживание и защитит трубы от нагрузки и вибрации. А главное — ремонт будет проходить быстрее и не создаст неудобств астраханцам", - отметил глава региона.

На сегодняшний день специалисты «Астрводоканала» совместно с подрядной организацией проложили более 150 метров трубопровода. Завершить работы планируется до конца апреля.

Аналогичные работы проводятся еще в двух районах Астрахани. За последний год муниципальным предприятием обновлено более 5 км сетей водопровода и водоотведения, а всего за этот период заменили свыше 30 км трубопроводов.