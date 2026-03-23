Губернатор держит на контроле ход работ по реконструкции канализационной сети в центре Астрахани

24 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Экономика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Губернатор держит на контроле ход работ по реконструкции канализационной сети в центре Астрахани

В центре Астрахани продолжаются работы по реконструкции канализационной сети. О ходе работ сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Ранее старый трубопровод проходил под самыми оживленными улицами города — Ленина и Адмиралтейской. При любой аварии движение машин замедлялось и создавались пробки. Теперь участок напорного коллектора длиной 380 метров выводят на пешеходную зону, подальше от транспортного потока. Это повысит надёжность системы, упростит её обслуживание и защитит трубы от нагрузки и вибрации. А главное — ремонт будет проходить быстрее и не создаст неудобств астраханцам", - отметил глава региона.

(2026)|Фото: t.me/babushkin30

На сегодняшний день специалисты «Астрводоканала» совместно с подрядной организацией проложили более 150 метров трубопровода. Завершить работы планируется до конца апреля. 

(2026)|Фото: t.me/babushkin30

Аналогичные работы проводятся еще в двух районах Астрахани. За последний год муниципальным предприятием обновлено более 5 км сетей водопровода и водоотведения, а всего за этот период заменили свыше 30 км трубопроводов.

Теги: игорь бабушкин, трубопровод, канализацонные системы


