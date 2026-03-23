Благодаря нацпроекту продолжается оснащение новым оборудование астраханских медучреждений

В Астраханской области в рамках развития профилактической медицины осуществляется оснащение Центров здоровья новым специализированным оборудованием. Это стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В этом году в Центр здоровья Городской поликлиники № 3 будет закуплено семь единиц современной медицинской техники. Из государственного бюджета на эти цели выделено около трех млн рублей.

Среди закупаемого оснащения биоимпедансметр для анализа внутренних сред организма (определение соотношения воды, мышечной и жировой ткани в организме), анализатор выдыхаемого воздуха, спирометр и многое другое.

«Это оборудование поможет выявлять факторы риска развития заболеваний, а также изменения в организме человека, которые могут привести к преждевременному старению. Профилактическая медицина – эта работа на опережение, мы все знаем, что предвидеть любую болезнь до ее развития всегда намного лучше и эффективнее, чем искать и лечить начавшееся заболевание. Призываю всех астраханцев к здоровому образу жизни и профилактике заболеваний, а в Центрах здоровья, каждому обратившемуся помогут в этом опытные специалисты», – прокомментировал министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин.