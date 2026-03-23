Умер владелец Onlyfans

В возрасте 43 лет умер американец украинского происхождения, миллиардер Леонид Радвинский. В бизнес-кругах он известен как владелец сервиса видео для взрослых Onlyfans.

Радвинский несколько лет боролся с онкологией. Она и стала причиной смерти, приводит РБК данные Bloomberg.

Будущий миллиардер родился в 1982 г. в Одессе. Потом его семья переехала в США, где он вырос. Приобрел OnlyFans в 2018 г. и контролировал платформу через свою компанию Fenix International. Состояние Радвинского Forbes оценивает в $4,7 млрд.