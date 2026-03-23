14 молодых астраханцев пополнят ряды подразделений Войск беспилотных систем

Перед отправкой в подразделения ребята пройдут обязательное обучение по профилю. Вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев адресовал военнослужащим напутственные слова и вручил им тактические часы, пожелав, чтобы они отсчитывали время их Побед.

«Защищая Родину, астраханцы всегда проявляли мужество и героизм, становились достойным примером для всех. Теперь и вы присоединились к защитникам Отечества, чтобы нести службу в новых Войсках беспилотных систем. Это стратегически важное подразделение российских Вооруженных Сил, благодаря которому решаются самые сложные задачи и от которого во многом зависит успешное продвижение нашей армии. Поэтому на вас лежит особая ответственность. Успешного вам выполнения поставленных задач и надежных товарищей рядом», – пожелал Денис Афанасьев.

Глава села Осыпной Бугор Приволжского района, отец Героя России Азамата Бердиева, Фаиль Бердиев назвал Войска беспилотных систем «глазами и ушами любого подразделения» и отметил, что исход боя во многом зависит от навыков и умений операторов БПЛА. Ветеран СВО Наиль Досханаев поблагодарил бойцов за их выбор, а родителей – за воспитание сыновей-патриотов.

Присоединиться к героям и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф. Региональная единовременная выплата на сегодняшний день — 2,6 млн рублей, федеральная — 400 тысяч рублей. Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.