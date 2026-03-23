Сергей Ситников потребовал поставить на особый контроль своевременность выплаты зарплаты в Костромской области

Сергей Ситников обратил внимание участников еженедельного совещания Костромской области на информации о происходящих в некоторых регионах задержках по выплате заработной платы. Глава региона подчеркнул, что в Костромской области таких ситуаций не допущено.

Представитель регионального департамента финансов доложил губернатору, что предпосылок для формирования задолженности не имеется, средства на осуществление выплат по зарплате перечисляются своевременно.

Глава региона принял информацию к сведению, но потребовал организовать контроль за ситуацией в ежедневном режиме. А также предупредил руководителей всех уровней о персональной ответственности за какие-либо сбои в этой сфере, подчеркнул, что формальный подход к исполнению бюджетных обязательств не допустим.

«Органы власти, выступая в роли работодателя для значительной части населения, несут конституционную ответственность за соблюдение права граждан на своевременное вознаграждение за труд. Предупреждаю самым строгим образом. Если даже где-то сформируется техническая проблема, то выплаты получают сначала бюджетники», - подчеркнул Сергей Ситников.

Стоит напомнить, что три года назад губернатор Костромской области подписал постановление о первоочередных социальных выплатах, в списке которых зарплата, средства на медикаменты и питание детей. Согласно документа, остальные расходы осуществляются после этих выплат. Главам муниципалитетов региона также поручено бесперебойно обеспечивать доведение средств до получателей, не допуская задержек в этой работе.