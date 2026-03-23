Игорь Мартынов поблагодарил сотрудников сферы культуры Камызякского района за преданность делу

25 марта в России будет отмечаться День работника культуры. Приуроченное к этому профессиональному празднику торжественное мероприятие состоялось в Доме культуры села Караульное Камызякского района Астраханской области.

Всех сотрудников сферы культуры муниципалитета поздравили Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, заместитель председателя комитета регионального парламента по экономике и инвестиционной политике Андрей Маркин, глава района Михаил Черкасов.

Обращаясь к собравшимся, Игорь Мартынов выразил благодарность работникам отрасли, отметил их важный вклад в нравственное воспитание молодёжи.

«Вы являетесь хранителями духовных ценностей, которые объединяют и вдохновляют людей, формируют нравственные ориентиры и способствуют развитию общества. Желаю неиссякаемого вдохновения, творческих побед, здоровья и благополучия», - подчеркнул спикер астраханского парламента.

Председатель Астраханской областной Думы также напомнил, что в рамках нацпроекта «Культура», а сейчас в рамках нацпроекта «Семья» проводятся значимые позитивные изменения в инфраструктуре культурной сферы региона. В Астраханской области обновляются Дома культуры, создаются модельные библиотеки, музеи, открываются детские школы искусств, оснащенные современным оборудованием.





В ходе торжественного мероприятия прошло награждение заслуженных сотрудников различных культурных учреждений, камызякцы были отмечены Почетными грамотами, Благодарственными письмами Думы Астраханской области, главы муниципального образования «Камызякский муниципальный район Астраханской области».

На площадке торжественного собрания также прозвучали музыкальные номера солистов и творческих коллективов района.