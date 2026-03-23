Огнеборцы Прикамья нашли ребенка внутри дивана горящей квартиры

Огнеборцы МЧС России нашли ребенка внутри дивана горящей квартиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре на улице Беляева в Перми поступило 23 марта в 13.16. К месту вызова направлены 33 пожарных и девять единиц техники. На момент прибытия первых подразделений происходило горение домашних вещей на балконе квартиры на пятом этаже, огонь распространился на балкон шестого этажа.

Газодымозащитники вскрыли дверь квартиры и обнаружили восьмилетнего мальчика: он лежал в диване без сознания. Ребенка передали бригаде "скорой помощи". С вышележащих этажей задымленного подъезда пожарные эвакуировали 22 человека, из них пять детей.

Пожар на восьми квадратных метрах ликвидировали в 13.40 минут. В настоящее время дознаватели и специалисты пожарной лаборатории МЧС России устанавливают обстоятельства и причину пожара.