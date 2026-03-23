Биткоин взлетел выше $71 000 на фоне моратория Трампа на удары по Ирану

Цена биткоина выросла на 4,3% сразу после того, как президент США Дональд Трамп объявил пятидневный мораторий на удары по энергообъектам Ирана. Рост котировок начался в 14:05 с отметки $68 570, а уже через восемь минут монета достигла локального пика в $71 490. Сейчас, после небольшой коррекции, биткоин торгуется в районе $70 400. Инвесторы восприняли новость о временном перемирии как сигнал к покупке цифровых активов, пишет "Ъ".

Вторая по популярности криптовалюта, Ethereum, в моменте прибавила 7,26% и почти коснулась отметки $2 200. Позже цена скорректировалась и опустилась чуть ниже $2 130. В то же время рынок нефти отреагировал на политические новости падением: июньские фьючерсы на марку Brent на бирже ICE подешевели на 9,1%. Стоимость барреля снизилась до $101,8, так как угроза срывов поставок иранского сырья временно отступила. Таким образом, заявление американского лидера одновременно подтолкнуло вверх крипторынок и обрушило цены на нефть.

Ранее сообщалось, что к марту 2026 года в мире добыли 20 млн биткоинов, и теперь в запасе осталось менее 5% от общего лимита. Благодаря механизму халвинга, который каждые четыре года сокращает выпуск новых монет, оставшийся миллион будут добывать еще более ста лет - до 2140 года.