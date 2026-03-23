Женщина погибла на пожаре, вернувшись в дом за вещами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

В деревне Самарова супруги выбрались из горящего жилья, но женщина решила вернуться за документами. Газодымозащитники вынесли 63-летнюю женщину в бессознательном состоянии и передали бригаде "скорой помощи". К сожалению, спасти ее не удалось.

Пожар на 99 квадратах ликвидировали 12 огнеборцев на пяти единицах техники. МЧС России напоминает: ни в коем случае нельзя возвращаться в горящее здание, назад пути уже не будет.