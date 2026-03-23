В Башкирии за махинации с землёй осуждён бывший мэр Ижевска Бекмеметьев

Нефтекамский городской суд Башкортостана вынес приговор в отношении бывшего мэра Ижевска Олега Бекмеметьева и его подельников. Они наказаны за злоупотребление полномочиями, подстрекательство и пособничество в злоупотреблении полномочиями.

В бытность градоначальником Бекмеметьев передал без торгов и по меньшей стоимости муниципальный участок в собственность застройщику "Ухтомского один". Ущерб от этого городу составил более 4 млн руб.

Кроме того, Бекмеметьев, будучи главой города, незаконно помог взять в аренду землю с последующим выкупом земли по меньшей, нежели рыночная, цене для строительства на ней элитного коттеджного поселка. От этого бюджет города потерял более 34 млн руб. Приговор – пять лет колонии общего режима, сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.