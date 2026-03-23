Крымчанин получил пять лет колонии за оскорбление символов Победы

Суд в Крыму вынес приговор 30-летнему жителю за неуважение к символам воинской славы и чувствам верующих. Мужчина проведет в колонии общего режима 5 лет и 6 месяцев. Как сообщает издание "КП" со ссылкой на Следственный комитет, осужденный также заплатит штраф в 100 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил ему администрировать сайты в течение трех лет.

Следователи установили, что в апреле 2022 года крымчанин опубликовал в соцсети картинку, которая оскверняет символы Победы. Позже, в сентябре 2023 года, он оставил под религиозным постом комментарий, порочащий историческую память и ценности страны. Суд признал эти действия преступлениями по статьям 354.1 и 148 Уголовного кодекса РФ. Теперь мужчине придется ответить за публичное оскорбление традиций и подвигов предков.