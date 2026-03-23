Авторынок России ставит рекорды: продажи легковых авто достигли пика

Российский авторынок установил абсолютный рекорд продаж новых легковых автомобилей с начала 2026 года. Аналитик Сергей Целиков сообщил в своем Telegram-канале, что за прошлую неделю дилеры продали почти 24 тысячи машин. Это на 17,5% больше результата предыдущей недели и на 27,2% выше показателей того же периода прошлого года.

В сегменте легкого коммерческого транспорта продажи также уверенно выросли. Покупатели приобрели 1400 машин, что на 14,5% больше итогов прошлой недели. Это лучший результат в текущем году, хотя он на 3,4% уступает данным за 12-ю неделю 2025 года. Продажи грузовиков снова превысили отметку в тысячу единиц, прибавив 13,5% за неделю. Несмотря на годовое отставание в 13,7%, разрыв с прошлым годом продолжает сокращаться.

Самый бурный рост показала мототехника из-за раннего начала сезона. За неделю россияне купили 990 мотоциклов - это на 58% больше, чем неделей ранее, и на 10% превышает прошлогодний показатель. Таким образом, спрос на транспорт в России сейчас растет почти во всех категориях.

Ранее "АвтоВАЗ" сообщал, что запустил новый бренд коммерческого транспорта SKM и начал сборку первой модели "М7" на дочернем предприятии "ВИС-Авто". Новинка выйдет в версиях фургона и минивэна с задним приводом, рессорной подвеской и бензиновым мотором объемом 2,0 литра мощностью 137 лошадиных сил.