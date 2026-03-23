Экс-губернатор Ямала Юрий Неёлов женился на главе "единороссов" в думе Салехарда

23 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Экс-губернатор Ямала Юрий Неёлов женился на главе "единороссов" в думе Салехарда

Бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий Неёлов женился на главе "единороссов" в думе Салехарда Марине Барт, передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте городской думы депутату уже сменили фамилию, теперь она Марина Неёлова. По словам бывшего главы региона, впервые официально подтвердившего союз, свадьба прошла скромно.

"Нет, какая свадьба. Просто узаконили свои отношения", - цитирует Неёлова ПиГ. Раскрывать подробности он не стал, сообщается, что сама свадьба состоялась еще в январе.

Отметим, что Юрию Неёлову 73 года, его молодой жене - 53. Ранее Неелов уже был женат, от первого брака у него есть сын.

Неёлов руководил Ямало-Ненецким автономным округом с 1994 по 2010 г. 2 февраля 1994 г. указом президента РФ он был назначен и. о. главы администрации ЯНАО, 4 августа того же года - главой администрации округа. Сменил на посту Льва Баяндина.

13 октября 1996 г. избран губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа на первых прямых выборах в округе (68,88%). Его ближайший конкурент, депутат Госдумы (группа "Российские регионы") Владимир Гоман получил 22,77%. 26 марта 2000 г. Неёлов был переизбран на третий срок, набрав 88,10%. Его соперник, руководитель департамента Федеральной госслужбы занятости населения по ЯНАО, самовыдвиженец Геннадий Татарчук получил 1,91%.

9 марта 2005 г. президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы округа кандидатуру Юрия Неёлова для наделения его полномочиями губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной срок. 11 марта 2005 г. депутаты регионального парламента единогласно утвердили Неёлова главой региона.

17 февраля 2010 г. Юрий Неёлов, губернаторские полномочия которого истекали в марте, обратился к президенту России с просьбой не рассматривать его кандидатуру при очередном назначении руководителя округа. 3 марта 2010 г. на посту губернатора его сменил Дмитрий Кобылкин.

Теги: Юрий Неёлов, Марина Барт, дума Салехарда, губернатор ЯНАО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети