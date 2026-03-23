Экс-губернатор Ямала Юрий Неёлов женился на главе "единороссов" в думе Салехарда

Бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий Неёлов женился на главе "единороссов" в думе Салехарда Марине Барт, передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте городской думы депутату уже сменили фамилию, теперь она Марина Неёлова. По словам бывшего главы региона, впервые официально подтвердившего союз, свадьба прошла скромно.

"Нет, какая свадьба. Просто узаконили свои отношения", - цитирует Неёлова ПиГ. Раскрывать подробности он не стал, сообщается, что сама свадьба состоялась еще в январе.

Отметим, что Юрию Неёлову 73 года, его молодой жене - 53. Ранее Неелов уже был женат, от первого брака у него есть сын.

Неёлов руководил Ямало-Ненецким автономным округом с 1994 по 2010 г. 2 февраля 1994 г. указом президента РФ он был назначен и. о. главы администрации ЯНАО, 4 августа того же года - главой администрации округа. Сменил на посту Льва Баяндина.

13 октября 1996 г. избран губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа на первых прямых выборах в округе (68,88%). Его ближайший конкурент, депутат Госдумы (группа "Российские регионы") Владимир Гоман получил 22,77%. 26 марта 2000 г. Неёлов был переизбран на третий срок, набрав 88,10%. Его соперник, руководитель департамента Федеральной госслужбы занятости населения по ЯНАО, самовыдвиженец Геннадий Татарчук получил 1,91%.

9 марта 2005 г. президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы округа кандидатуру Юрия Неёлова для наделения его полномочиями губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной срок. 11 марта 2005 г. депутаты регионального парламента единогласно утвердили Неёлова главой региона.

17 февраля 2010 г. Юрий Неёлов, губернаторские полномочия которого истекали в марте, обратился к президенту России с просьбой не рассматривать его кандидатуру при очередном назначении руководителя округа. 3 марта 2010 г. на посту губернатора его сменил Дмитрий Кобылкин.