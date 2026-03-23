На Урале прокуратура проверит семью, мать которой нанесла травмы сыну на детской площадке

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию о нанесении травм мальчику его собственной матерью.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, публикации об инциденте появились в СМИ. Все случилось днем 22 марта на детской площадке СНТ "Комфорт" в поселке Большой Исток. По предварительным данным, местная жительница нанесла телесные повреждения своему 8-летнему сыну.

Как уже выяснили в прокуратуре, в этой семье воспитываются двое несовершеннолетних детей – мальчики 2017 и 2019 годов рождения. В ведомстве собираются дать оценку работе органов профилактики с данной семьей. Также будут установлены причины и условия, приведшие к инциденту.

Кроме этого, по ситуации проводится доследственная проверка.