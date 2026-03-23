К "майским": в Китае открыли первый университет для профессиональных шашлычников

В китайском городе Юэянь запустили необычный образовательный проект: местный открытый университет и отраслевая ассоциация открыли первый в стране вуз для мастеров барбекю. Прием студентов на 2026 учебный год начался 9 марта. Как сообщает "КП", власти решили превратить популярное ремесло в официальную профессию, так как в регионе уже работают более 2000 шашлычных с годовым оборотом свыше 2 млрд юаней. В этой сфере заняты более 50 тысяч человек, и новая школа поможет им повысить квалификацию.

Студенты могут учиться до трех лет, совмещая онлайн-лекции с практикой у огня. Программа охватывает все: от выбора мяса до управления собственным рестораном. Опытные мастера написали для вуза специальные учебники и вошли в преподавательский состав. После учебы выпускники получают диплом государственного образца и сертификат шеф-повара. Университет также предлагает короткие курсы на один месяц и помогает новичкам запустить бизнес: организует стажировки в ресторанах и выдает льготные кредиты на открытие своего дела.

А еще Китай успешно запустил ракету-носитель "Цзелун-3" ("Мудрый дракон") с площадки вблизи города Хайян. Ракета доставит на орбиту группу спутников CentiSpace-02.