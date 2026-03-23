За копейки на 1,6 ставки: в РАНХиГС изучили условия работы учителей

Российские учителя работают за копейки более чем на полторы ставки. Такие выводы следуют из отчета Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, который изучил изменение нагрузки на учителей с 2016 года.

Средние результаты по всем учителям не приводятся, но большинство учителей-предметников работают более чем на полторы ставки, а по двум обязательным предметам на ЕГЭ - русскому и математике - их нагрузка наибольшая. В среднем российские учителя математики работают на 1,74 ставки, по русскому языку - на 1,62. По остальным предметам - от 1,45 до 1,6 ставки. Только по химии - 1,38, а в начальных классах - 1,31. То есть средняя нагрузка на учителя составляет около 1,6 ставки, как и подсчитывала ранее "Родная школа". Рост нагрузки за девять лет составил около 0,25 ставки.

Власти эти цифры официально не озвучивают, но публично все эксперты и многие политики называют именно такую нагрузку, отмечая, что хорошее качество образования в этих условиях невозможно.

Эти цифры дают возможность посчитать среднюю зарплату российского учителя на одну ставку. На прошлой неделе Росстат назвал цифру 71 тыс. рублей. При делении на 1,6 получается 38 тыс. рублей на руки. При этом медианная зарплата всегда намного меньше. Учителя в России получают как работники самых низкоквалифицированных профессий.