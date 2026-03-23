Сотрудники "Атома" будут обучаться высотным работам на новом спецполигоне холдинга

23 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Сотрудники "Атома" будут обучаться высотным работам на новом спецполигоне холдинга

"Атомстройкомплекс" построил для своих сотрудников специальный полигон, где те будут обучаться работам на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах. Об этом сообщает пресс-служба строительного холдинга.

Ранее сотрудники компании отрабатывали свои действия в сторонних центрах, однако теперь у них появился собственный Центр обучения, где специалисты смогут получить доступ к такого рода работам. В нем также предполагается прохождение практики для инженерно-технических специалистов, выходящих на объекты, – мастеров, прорабов и главных инженеров.

Полигон для обучения работам на высоте и в ограниченных пространствах от "Атомстройкомплекс"(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Раз в три года там будут проходить обучение обычные рабочие, а раз в пять лет - инженерно-технические работники, контролирующие строителей и выдающие наряды-допуски. В конце специалисты сдают экзамены и получают протокол

проверки знаний и удостоверение о допуске к выполнению работ.

"В рамках комплексного обучения работам на высоте и в замкнутых пространствах

обучающиеся изучают основы трудового законодательства, регулирующие безопасность, а
также отрабатывают практические навыки, позволяющие предотвратить все возможные
риски: учатся надевать страховочную систему, пристегиваться к анкерной линии, а также
оттачивают механизм погружения и выхода из замкнутых пространств с помощью
специальной лебедки", – рассказал преподаватель Центра обучения
строительного холдинга "Атом" Александр Климов.

Учебный полигон представляет собой конструкции из горизонтальных и вертикальных замкнутых пространств, лестниц, анкерных линий, строп с карабинами разных типов и скатного элемента для обучения монтажу скатной кровли. Последний был изготовлен и

смонтирован с помощью специалистов холдинга.

Полигон для обучения работам на высоте и в ограниченных пространствах от "Атомстройкомплекс"(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Полигон для обучения работам на высоте и в ограниченных пространствах от "Атомстройкомплекс"(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

В Центре обучения "Атомстройкомплекса" сотрудники холдинга могут освоить новые профессии, пройти курсы повышения квалификации и получить
свидетельства о профессиональном обучении или дипломы о дополнительном
профессиональном образовании. Как отмечают в компании, для такого крупного предприятия это особенно актуально, так как их сотрудники развиваются и двигаются по
профессиональному треку внутри холдинга под руководством опытных преподавателей – специалистов компании, знающих специфику ее деятельности и все технологические и
производственные процессы, а также внешних экспертов, практикующих современные
технологии обучения и интерактивный подход.

Теги: Атомстройкомплекс, полигон, обучение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети