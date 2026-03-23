Сотрудники "Атома" будут обучаться высотным работам на новом спецполигоне холдинга

"Атомстройкомплекс" построил для своих сотрудников специальный полигон, где те будут обучаться работам на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах. Об этом сообщает пресс-служба строительного холдинга.

Ранее сотрудники компании отрабатывали свои действия в сторонних центрах, однако теперь у них появился собственный Центр обучения, где специалисты смогут получить доступ к такого рода работам. В нем также предполагается прохождение практики для инженерно-технических специалистов, выходящих на объекты, – мастеров, прорабов и главных инженеров.

Раз в три года там будут проходить обучение обычные рабочие, а раз в пять лет - инженерно-технические работники, контролирующие строителей и выдающие наряды-допуски. В конце специалисты сдают экзамены и получают протокол

проверки знаний и удостоверение о допуске к выполнению работ. "В рамках комплексного обучения работам на высоте и в замкнутых пространствах

обучающиеся изучают основы трудового законодательства, регулирующие безопасность, а

также отрабатывают практические навыки, позволяющие предотвратить все возможные

риски: учатся надевать страховочную систему, пристегиваться к анкерной линии, а также

оттачивают механизм погружения и выхода из замкнутых пространств с помощью

специальной лебедки", – рассказал преподаватель Центра обучения

строительного холдинга "Атом" Александр Климов. Учебный полигон представляет собой конструкции из горизонтальных и вертикальных замкнутых пространств, лестниц, анкерных линий, строп с карабинами разных типов и скатного элемента для обучения монтажу скатной кровли. Последний был изготовлен и

смонтирован с помощью специалистов холдинга.

В Центре обучения "Атомстройкомплекса" сотрудники холдинга могут освоить новые профессии, пройти курсы повышения квалификации и получить

свидетельства о профессиональном обучении или дипломы о дополнительном

профессиональном образовании. Как отмечают в компании, для такого крупного предприятия это особенно актуально, так как их сотрудники развиваются и двигаются по

профессиональному треку внутри холдинга под руководством опытных преподавателей – специалистов компании, знающих специфику ее деятельности и все технологические и

производственные процессы, а также внешних экспертов, практикующих современные

технологии обучения и интерактивный подход.